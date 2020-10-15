Тодоровский объяснил, почему Петрова и Козловского часто снимают в кино

«Представьте, режиссер приходит к инвесторам, а они говорят: ты знаешь, мы запустим съемки фильма, но нам нужна звезда. Вот и получается, что поскольку таких актеров только два, они много снимаются», — процитировал специалиста сайт «Русская планета».

Он добавил, что кроме этих актеров в нашей стране есть и другие хорошие профессионалы, которые мелькают в большом числе картин. По словам Тодоровского, одни и те же лица в киноиндустрии надоедают зрителям. При этом самим артистам становится все тяжелее убедить людей в достоверности персонажа.

Режиссер убежден, что Петрова и Козловского это не касается, так как они являются настоящими звездами. Он заключил, что все хотят снять в своей ленте человека, благодаря которому собирается большая касса.