Тодоренко заподозрили в экономии на новом ребенке

Известная телеведущая Регина Тодоренко решила одевать сына в старую одежду. К такому выводу пришли журналисты портала «Дни.ру».

Они напомнили, что недавно экс-ведущая «Орла и решки» потратила немалую сумму на роды. Однако теперь она решила перейти на осознанное потребление.

Сами роды прошли в США, в домашнем формате. Место появления на свет дало новому ребенку Тодоренко право на американское гражданство.

«Для нашего младшего сына я принципиально решила не набирать новых вещей, так как их срок годности зачастую два-три месяца, а дети растут быстро», — процитировали журналисты Тодоренко.

Телеведущая отметила, что нее самой достаточно скромный гардероб по меркам шоу-бизнеса. Ее слова подтвердила личный стилист Тодоренко. Эксперт в подборе одежды сказала, что она ожидала увидеть больше вещей в коллекции телеведущей.

«Я частенько покупаю одежду на распродажах и вообще не стесняюсь приобретать подержанные вещи, ношу аккуратно, а потом отдаю или так же перепродаю», — привели слова Тодоренко журналисты.