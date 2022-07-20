Тодоренко взяла на роды трехлетнего сына и разгневала подписчиков

Телеведущая Регина Тодоренко рассказала подписчикам, что рожала при муже и трехлетнем сыне. Такое решение девушки вызвало шквал критики в соцсетях.

По словам Тодоренко, встретить ребенка всей семьей было ее мечтой. Своего трехлетнего сына ведущая заранее готовила к присутствию на родах.

«Когда почувствовала схватки, предупредила Мишельку, что сегодня мама будет играть в разных животных, иногда будет рычать как тигр, а порой мычать как корова, а еще буду надуваться и сдуваться как огромный шар», — написала Тодоренко в своем Telegram-канале.

Она добавила, что во время родов ее сын смеялся, так как ему нравилась такая игра в воздушный шар.

Подписчики действия телеведущий не оценили. Они заявили, что Тодоренко просто травмировала психику ребенка.

«Жаль мальчика. Наверняка после такого у него останется травма», — отметила одна из девушек.

«Ну давайте, может, еще сам момент зачатия ребенку будем показывать», — негодовал другой подписчик.

Как отметил в разговоре с «360» психолог Сергей Ланг, к совместным родам детей нужно обязательно подготавливать.

«Прежде чем делать такой поступок, нужно иметь определенную подготовку. Нужно знать, что ты скажешь ребенку, как ты ему это преподашь», — сказал он.

При этом специалист подчеркнул, что о подобных вещах лучше всегда узнавать от семьи. Это поможет установить доверительные отношения между матерью и ребенком.