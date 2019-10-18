Тодоренко вернется в шоу «Орел и решка»

Стали известны все победители премии ТЭФИ-2019. Фотогалерея Подробнее

«Да, мы планируем запустить сезон „Орла и решки“ с Тодоренко в следующем году», — заявила представитель канала.

Регина Тодоренко по итогам прошлого сезона принесла «Пятнице» одну из премий ТЭФИ. Девушке вручили статуэтку как лучшей утренней ведущей за программу «Регина +1».

Но, по всей видимости, Тодоренко соскучилась по путешествиям, а руководство пошло ей навстречу.

Регина Тодоренко уже работала в шоу «Орел и решка» в паре с Лесей Никитюк. Но во второй половине 2017 года обе девушки покинули проект.