Тодоренко станет соведущей Ивлеевой в «Орле и решке»

«По статистике 90% моих подписчиков жаждут увидеть меня и Анастасию Ивлееву в travel-проекте „Орел и решка“», — написала она в своем Instagram.

Известно, что Ивлеева уже улетела на съемки программы в Албанию. Тодоренко пока еще находится в Москве и участвует в шоу «Ледниковый период» с фигуристом Романом Костомаровым.

Ранее фигурист Илья Авербух рассказал о подготовке участников нового сезона телепроекта «Ледниковый период». В их числе 11 пар спортсменов и звезд шоу-бизнеса.

Уточняется, что кроме Тодоренко и Костомарова, зрители увидят на льду Влада Топалова с Еленой Ильиных, Ольгу Бузову с Дмитрием Соловьевым и других известных личностей.

Авербух отметил, что был достаточно большой перерыв с момента окончания съемок прошлого сезона. Четыре года зрители не видели классического формата этого шоу. Он отметил, что получилось собрать интересный состав участников для широкой аудитории.