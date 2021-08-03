Тодоренко рассказала о переживаниях из-за разлуки с Топаловым

Влад Топалов и Регина Тодоренко состоят в браке уже два года. Их свадьба прошла в Италии в 2019 году. Но сейчас супруги находятся порознь. Регина поделилась своими переживаниями на эту тему, сообщили «Дни.ру».

На данный момент мужчина находится с ребенком в Москве. Тодоренко же задействована на съемках в Осетии. В своем Instagram-аккаунте знаменитость рассказала, что очень скучает по супругу и ребенку и хочет поскорее вернуться назад.

Звезда шоу «Орел и решка» выложила в Stories запись разговора с семьей по видеосвязи. Маленькому Майклу тоже приходится нелегко без мамы. Кроме того, ребенок впервые пошел в детский садик. Влад Топалов целый день прождал сына под дверьми детского учреждения.

Поклонники отметили, что Топалов является хорошим, ответственным родителем. Певец признался, что хочет для сына самого лучшего и пытается огородить его от негативного опыта. Исполнитель рассказал, что сам получил психологическую травму в детстве, когда родители отправили его учиться в Англию.