Тодоренко разозлила подписчиков фотографией из бизнес-класса самолета

«Написать пост о том, как я летаю с Михаилом Владиславовичем в самолете?» — подписала пост Тодоренко.

Пользователи Сети пристыдили знаменитость и отметили, что простые люди обычно не могут позволить себе лететь в таких комфортных условиях: «Попробуйте полетать в обычных самолетах», «Я таких самолетов-то не видела», «Вы в экономе на руках с ребенком полетайте».

Некоторые подписчики написали под публикацией, что с такими удобствами советы не нужны.

Регина Тодоренко замужем за известным певцом Владом Топаловым. Девушка и ее супруг много работают, у них остается мало времени друг на друга. Ведущая признавалась, что даже на свидания возлюбленные ходят по расписанию.

Ранее на Регину обвалился шквал критики после поцелуя с фигуристом Романом Костомаровым в конце выступления на шоу «Ледниковый период». Некоторые зрители сочли такое действие пиаром, другие решили, что это был спонтанный порыв.