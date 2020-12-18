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    18 декабря 2020, 12:20

    Тодоренко разозлила подписчиков фотографией из бизнес-класса самолета

    Полина Петрова

    Российская телеведущая Регина Тодоренко опубликовала в своем Instаgrаm-аккаунте фотографию с сыном Мишей из самолета. Подписчиков разозлило, что девушка просит у них совета, показывая снимок из бизнес-класса, пишет РИА ФАН.
    Тодоренко разозлила подписчиков фотографией из бизнес-класса самолета

    «Написать пост о том, как я летаю с Михаилом Владиславовичем в самолете?» — подписала пост Тодоренко.

    Пользователи Сети пристыдили знаменитость и отметили, что простые люди обычно не могут позволить себе лететь в таких комфортных условиях: «Попробуйте полетать в обычных самолетах», «Я таких самолетов-то не видела», «Вы в экономе на руках с ребенком полетайте».

    Некоторые подписчики написали под публикацией, что с такими удобствами советы не нужны.

    Регина Тодоренко замужем за известным певцом Владом Топаловым. Девушка и ее супруг много работают, у них остается мало времени друг на друга. Ведущая признавалась, что даже на свидания возлюбленные ходят по расписанию.

    Ранее на Регину обвалился шквал критики после поцелуя с фигуристом Романом Костомаровым в конце выступления на шоу «Ледниковый период». Некоторые зрители сочли такое действие пиаром, другие решили, что это был спонтанный порыв.