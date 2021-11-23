23 ноября 2021, 22:31
Тодоренко рассказала о критике в начале карьеры в «Орле и решке»
Ведущую Тодоренко раскритиковали в 2013 году после первых выпусков «Орла и решки»
Региона Тодоренко рассказала, что ее раскритиковали после первых выпусков программы «Орел и решка». Об этом сообщил сайт «Дни.ру» со ссылкой на ее Instagram.
Это произошло в 2013 году. Тогда она не понравилась зрителям в роли ведущих.
Многие раскритиковали ее и даже начали пускать слухи, что Тодоренко попала на шоу через постель. Это продолжалось около полутора лет.
Сначала ведущая не обращала внимания, но потом ей стало обидно.