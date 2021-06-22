Тодоренко рассказала о встрече дня рождения с ковидом в Турции

Отпуск в Турции телеведущей Регине Тодоренко испортил коронавирус. За время отдыха девушка пережила госпитализацию, изоляцию и поздравления с днем рождения от «людей в скафандрах». Об этом она написала на своей странице в Instagram.

«Счастливый человек, который почти весь отдых болел коронавирусом, пережил госпитализацию, день рождения провел с коронавирусом и сидел в изоляции», — подписала она.

Телеведущая опубликовала фотографию в маске из салона самолета.

Регина Тодоренко поблагодарила маму, которая прилетела к ней на помощь, а также сотрудников отеля, которые помогли отпраздновать ее день рождения. Чтобы не заразиться от главной гостьи, персонал надел костюмы индивидуальной защиты.

«Я плакала, когда меня поздравляли люди, облаченные в скафандры», — призналась телеведущая. Рассказать в подробностях об отпуске она пообещала на своем YouTube-канале. Всем подписчикам Тодоренко пожелала здоровья.