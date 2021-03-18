Тодоренко рассказала о неизлечимом заболевании

Популярная российская телеведущая Регина Тодоренко рассказала, что заметила на своем теле признаки неизлечимой болезни. Она призналась, что врачи нашли у нее нарушение пигментации кожи, более известное как витилиго.

Регина сфотографировала белое пятно на ноге, оно характерно для подобной болезни, и отметила, что хотя такое нарушение считается неизлечимым, она все же не сдается и попробует избавиться от преследующего ее недуга с помощью передовой медицины. Об этом она сообщила в Instagram.

Ведущая также спросила своих подписчиков, сталкивался ли кто-то из них с этой проблемой. 27% ответили утвердительно.

Несмотря на то, что болезнь не поддается лечению, Тодоренко старается не унывать. Более того, она вспомнила опыт модели Винни Харлоу, с которой обещала посоперничать.

Винни стала широко известной благодаря своей особенности: девушка также имеет витилиго. На участках тела Винни разрушается пигмент меланин, из-за чего на ее коже образуются белые пятна. Ее посты в социальных сетях набирают миллионные просмотры, а модные дома борются за сотрудничество с девушкой.