Тодоренко рассказала, будет ли Ивлеева ее соведущей в «Орле и решке»

Она пояснила, что Ивлеева действительно поучаствует в программе, но они с Настей будут в разных сезонах. Кто будет ее соведущим, Тодоренко отказалась рассказывать.

«Нет-нет, это пока что секретик. Да, мы с Ивлеевой вдвоем возвращаемся, но в разные сезоны. Скажу, что моим соведущим будет очень профессиональный человек, и я рада, что именно он занял это место», — заключила она.