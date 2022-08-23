Тодоренко призналась, что ей пришлось уговаривать Топалова присутствовать при родах

Телеведущая Регина Тодоренко с трудом уговорила мужа, певца Влада Топалова, присутствовать при ее первых родах, написал StarHit. В результате обоих детей она рожала при супруге, а при вторых родах присутствовал и младший сын Миша.

«Я мечтала, что малыша мы встретим всей семьей! К этому событию готовила Мишку. Я не знала наверняка, по какому сценарию будут развиваться мои роды, но в голове держала визуализацию: водные роды, рядышком муж и сын в ожидании нового человека», — призналась Тодоренко.

Она вспомнила, что в 2018 году супруг «наотрез отказался присутствовать при рождении Миши».

«„Где я, а где роды? Наша интимная жизнь не будет прежней после твоих парных родов! Это же ужас, зачем вообще мне это видеть?“ И вот четыре года спустя могу сказать, что мы уже дважды рожали вместе», — заметила телеведущая.

По ее словам, в первый раз Топалов держал ее за руку на родильном кресле в роддоме, во второй — обнимал за плечи, когда она рожала в бассейне, и перерезал пуповину. Теперь любящий муж обещает Тодоренко быть рядом и подержать ее всюду, где это понадобится, утверждает она.

«Так менялось отношение моего мужа к родам, и наша любовь становилась крепче! Мне просто необходимо ощущать его сильное плечо в такие ответственные для всей семьи моменты — с ним мне безопасно. Мы — команда», — заявила телеведущая.

Кстати, маленький сын отнесся к родам матери как к игре — предварительно Регина подготовила его, рассказав, что «сегодня мама будет играть в разных животных, иногда рычать, как тигр, а порой мычать, как корова, а еще надуваться и сдуваться». В результате сын не испугался, а «заливался смехом».