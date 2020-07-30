Тодоренко после скандала нашла работу на Украине

Телеведущая и блогер Регина Тодоренко стала ведущей на передаче о путешествиях. Программа будет выходить на одном из украинских радио.

Об этом сообщает журнал Viva. По словам Тодоренко, она рада поделиться со слушателями своим опытом, полученном в путешествиях. Ранее девушка несколько лет проработала в программе «Орел и Решка», побывав в самых разных уголках планеты.

«Да и к тому же мне всегда было интересно попробовать себя в качестве радиоведущей и вести программу на украинском языке», — заявила она.

Телеведущая отметила, что для нее это новый опыт, и она надеется, что ее рекомендации пригодятся туристам, когда границы снова будут открыты.

В конце апреля Тодоренко обрушила на себя волну критики, необдуманно выразившись в интервью. Телеведущая назвала женщин-жертв домашнего насилия психически нездоровыми и заявила, что они сами виноваты в агрессии супруга. В результате девушке пришлось много раз извиняться, пожертвовать деньги в фонд против насилия и снять целый фильм о жертвах.