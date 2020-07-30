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    30 июля 2020, 03:19

    Тодоренко после скандала нашла работу на Украине

    Арина Гудилова

    Телеведущая и блогер Регина Тодоренко стала ведущей на передаче о путешествиях. Программа будет выходить на одном из украинских радио.
    Тодоренко после скандала нашла работу на Украине

    Об этом сообщает журнал Viva. По словам Тодоренко, она рада поделиться со слушателями своим опытом, полученном в путешествиях. Ранее девушка несколько лет проработала в программе «Орел и Решка», побывав в самых разных уголках планеты.

    «Да и к тому же мне всегда было интересно попробовать себя в качестве радиоведущей и вести программу на украинском языке», — заявила она.

    Телеведущая отметила, что для нее это новый опыт, и она надеется, что ее рекомендации пригодятся туристам, когда границы снова будут открыты.

    В конце апреля Тодоренко обрушила на себя волну критики, необдуманно выразившись в интервью. Телеведущая назвала женщин-жертв домашнего насилия психически нездоровыми и заявила, что они сами виноваты в агрессии супруга. В результате девушке пришлось много раз извиняться, пожертвовать деньги в фонд против насилия и снять целый фильм о жертвах.

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