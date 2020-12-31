Телеведущая «Орла и Решки» Регина Тодоренко попала в больницу на Бали. Ее госпитализировали из-за травмы, которую она получила во время серфинга.

Об этом Тодоренко рассказала на своей странице в Instagram. На Бали она возобновила занятия серфингом после длительного перерыва. Телеведущая рассказала, что во время первого занятия все прошло хорошо — она даже смогла поймать сразу четыре волны. Однако другой выход в океан оказался не таким удачным.

Она отметила, что повредила ногу о риф, но не сразу это поняла. Ведущая почувствовала боль только после того, как вышла на сушу и некоторое время полежала на пляже.

«Нога болит адски. Странно, что я почувствовала боль только через два часа после удара серфом. Что-то пошло не так. <…> Зато мне было классно», — написала она.

Кроме того, она рассказала, что чуть не получила по голове финтом и заработала синяки на правой руке и ступне. Вместе с ней в больницу приехал ее муж Влад Топалов. Тодоренко пообещала подписчикам, что будет рассказывать им о своем состоянии. Она отметила, что не станет бросать занятия серфингом после произошедшего.