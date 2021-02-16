«Наш медвежонок стал пунцового цвета»: сын Тодоренко попал в больницу

Телеведущей Регине Тодоренко и певцу Владу Топалову в День всех влюбленных пришлось вести сына в больницу. У ребенка отекло лицо, из-за аллергической реакции на орехи.

Тодоренко рассказала подписчикам в Instagram, что в День всех влюбленных проводила время со своей семьей. Вечером пара собиралась устроить совместный просмотр телевизора, но планы пришлось отменить из-за резкого ухудшения состояния сына.

«В секунду наш медвежонок стал пунцового цвета с отекшим лицом. Конечно же мы мигом поехали в больницу. Оказалось, какая-то реакция на орех. Самонадеянности моей нет предела: мне казалось, что рацион сына настолько разнообразный, от парочки кедровых орешков ничего не случится, но увы», — написала телеведущая.

Она добавила, что теперь мечтает ходить на курсы для родителей, чтобы получить психологическую поддержку. Тодоренко спросила у пользователей, нет ли у них специалистов, которые раскроют нюансы физического и ментального развития ребенка.

В конце декабря 2020 года телеведущая сама попала в больницу. Она получила травму во время серфинга на Бали. При этом она заявила, что не станет бросать занятия.