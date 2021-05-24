Тодоренко объяснила, вернется ли Топалов в шоу-бизнес после реабилитации

Российская ведущая Регина Тодоренко объяснила, вернется ли ее супруг, певец Влад Топалов в шоу-бизнес после возникших недавно проблем со здоровьем, написал сайт kp.ru.

Супругу музыканта спросили о диагнозе Влада. Она пообещала назвать его, если это поможет другим людям с таким недугом. Как считает Тодоренко, чаще всего подобные вопросы задают из-за человеческого любопытства. Девушка заявила, что диагноз уже не имеет значения, так как ее любимый поправляется. Сейчас он восстанавливается дома, проходит реабилитацию.

По словам Регины, ее муж не будет выступать на сцене как раньше.

«Я думаю, он не будет этого делать. Он выступает только для души. Та музыка, которая нравится моему мужу, здесь непопулярна, это андеграунд. Не знаю, конечно, может в будущем мы уедем в Лондон или в Исландию, и будем там продвигать себя», — пояснила телеведущая.

Ранее блогер Елена Миро отреагировала на публикацию Тодоренко в Instаgrаm о госпитализации Топалова. Девушка поделилась переживаниями по поводу случившегося с избранником.