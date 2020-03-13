Пригожин признался, что песня и клип на нее ему понравились. По его словам, это сделано весело, вкусно, стильно, с юмором. Продюсер уверен, что у артистов есть очень высокие шансы на победу.

«То, что надо. Не придраться ни к чему», — подчеркнул продюсер.

Он заметил, что любая победа артиста — это крутая и хорошая песня, так что группа Little Big в любом случае победила, поскольку сделала хорошую песню и стилизованный клип, лишенный лубочности.

«Сочетание гармонии между музыкой, внешностью, танцами, стилистически, тут есть целостность и органика во всем от музыки до стиля и визуальности», — обратил внимание Пригожин.

В этом году песенный конкурс Евровидение состоится в нидерландском Роттердаме. Российская группа Little Big выступит 12 мая в первом полуфинале. В пресс-службе Европейской медиагруппы уточнили, что песня Uno появится в «Еврохит топ-40» на радиостанции «Европа Плюс».