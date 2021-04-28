Телеканал ТНТ закрыл передачу «ББ-шоу» Ольги Бузовой и Ксении Бородиной, сообщило издание «Собеседник». Как утверждается, 25 апреля прошли финальные съемки ежедневной программы.

«Решение о закрытии шоу стало полной неожиданностью. У программы были очень хорошие рейтинги. Цифры колебались в районе 10, а порой и больше. Чтобы вы понимали, мало какой проект на ТНТ может похвастать таким рейтингом», — рассказал источник издания. Как отмечается, это решение было принято буквально за считанные дни.

Закрыть шоу, по некоторым данным, могли из-за Ольги Бузовой. Не так давно теледива подписала контракт с ТНТ. Поскольку производством шоу занималась отдельная команда, то платить двойную зарплату Бузовой якобы сочли нелогичным.

Шоу с Бузовой и Бородиной выходило на ТНТ четыре года. Изначально оно называлось «Бородина против Бузовой». В нем обсуждали проблемы участников телепроекта «Дом-2». Однако в начале 2021 года передача претерпела изменения. Проект стал называться «ББ-шоу», а его участниками стали обычные люди.

В середине апреля Ольга Бузова объявила, что покидает проект «Дом-2» и как участница, и как ведущая. Она сообщила, что съемки шоу возобновились за несколько дней до ее заявления. Бузова отметила, что свое решение об уходе из шоу она приняла после долгих раздумий.