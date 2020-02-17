На официальном сайте Телеканала ТНТ появилась информация, что новый сезон шоу «Холостяк» выйдет 1 марта.

Впервые за историю шоу, главным героем будет не медийная личность, а 33-летний врач-стоматолог Антон Криворотов.

В седьмом сезоне романтического шоу будут учувствовать 25 девушек, прошедших кастинг.

Среди претенденток на сердце врача есть знаменитости. В шоу принимает участие Милана Тюльпанова, бывшая жена футболиста Александра Кержакова, Полина Гренц, актриса из сериала «Физрук» и блогер Лиза Адаменко.

Съемочной площадкой для шоу стала Португалия.

Ранее стало известно, что одна из претенденток за внимание стоматолога Антона Криворотова будет с сюпризом — это 27-летний юноша, который работает моделью и выглядит, как девушка.