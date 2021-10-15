Тюменцы разыграли комика Алексея Щербакова

Комика Алексея Щербакова разыграли в Тюмени, куда он приехал для выступления. Юморист положительно оценил задумку тюменцев и рассказал об этом в своем Instagram.

Алексея Щербакова разыграли сотрудники отеля, где он остановился. Когда комик вошел в номер, он увидел под ногами миниатюрные пластмассовые заборы. Щербаков принялся аккуратно перешагивать их.

Шутка оказалась отсылкой к предыдущим выпускам артиста, в которых он перелезал через заборы. Комик шутку оценил, и выступил 14 октября в одном из тюменских домов культуры.

Петроградский районный суд Санкт-Петербурга обязал комика Илью Соболева выплатить 100 тысяч рублей жителю Тольятти в качестве моральной компенсации. Соболева из-за жалобы мужчины обязали также удалить видео с шуткой, которую истец посчитал оскорбительной. Житель Тольятти обратился в суд, потому что его фотография якобы промелькнула в юмористическом видео «Можно ваш телефончик». Оскорбленный тольяттинец изначально запросил взыскать с комика 84 миллиона рублей, но суд удовлетворил требования частично.