Тюменскую порноактрису не взяли на «Давай поженимся!»

По данным «Экспресс-газеты», девушка хотела принять участие в программе, чтобы найти партнера. У нее длительное время не складывалась личная жизнь, из-за чего она очень переживает.

«Проходила там какой-то кастинг, и даже была уже назначена предварительная дата съемок, но в последний момент что-то пошло не так. Мне оттуда так и не перезвонили», — рассказала Тейлор.