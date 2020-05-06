06 мая 2020, 10:50
Тюменская порнозвезда заявила о намерении взять ребенка из приюта
Любовь Бушуева, уроженка Ишима (Тюменская область), порнозвезда под именем Лора Тейлор, решила усыновить ребенка. О своем желании она заявила в социальной сети. Об этом сообщило ИА Ura.ru.
«Родить ребенка или усыновить? Думаю, что усыновить. И, конечно, девочку», — говорит актриса на видео.
Лора пожаловалась, что ей не удается найти достойного спутника жизни. Именно поэтому она решила взять ребенка из приюта, а не рожать самой.
Подписчики Тейлор неоднозначно отреагировали на ее решение. Многие высказались против такой инициативы, написав, что она ничему не сможет научить дочь, да и прошлое скрывать не выйдет. А это очень большая травма для ребенка, считают поклонники.