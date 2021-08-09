Тяжело переболевшая ковидом Бабкина дала совет, как спастись от инфекции

Народная артистка России Надежда Бабкина переболела COVID-19 еще в 2020 году. Из-за тяжелого протекания болезни ее вводили в медикаментозную кому. О том, что помогло излечиться артистке и каково ее отношение к вакцине, рассказало РИА ФАН.

После продолжительной болезни Бабкиной прошлось восстанавливаться на протяжении длительного времени. Первое дни после выхода из комы медики кормили певицу через зонд и помогали ей передвигаться по палате. После того как артистка окрепла и полностью восстановилась, она решила уехать на отдых в Крым. В этом году певица также посетила полуостров, климат которого, по ее словам, благоприятно воздействует на организм.

«Важно — не то слово. Если ты делаешь прививку и потом заболеваешь, тебя 100% спасут. Если заболеваешь, не сделав прививку, есть сомнения, спасут ли… Выбор за вами», — заявила Бабкина.

По ее словам, все наговоры о вреде вакцины лишь сеют сомнения и страх в обществе. Вместо того, чтобы поддержать человека в решении вакцинироваться, его запугивают. Это рождает недоверие и агрессию, которые разрушают.