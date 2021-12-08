Тизер сериала «Крамора» с Козловским появился на Youtube

На видеохостинге YouTube появился первый тизер сериала «Карамора» с участием актера Данилы Козловского. Об этом написал сайт «Дни.ру».

Действия в сериале разворачиваются в альтернативной Российской империи начала 20-го века. Главный герой с именем Крамора узнает о существовании тайного сообщества, участниками которого являются люди из привилегированных сословий. Во время одного из столкновений с этими людьми он теряет любимую девушку. Крамора мечтает отомстить за подругу, однако узнает, что представители этого общества наделены сверхспособностями.

Съемки сериала проходили в Санкт-Петербурге, Москве, Тбилиси, Ленинградской и Московской областях. Режиссером сериала выступил исполнитель главной роли Данила Козловский.

Зрители смогут увидеть «Крамору» на видеосервисе START уже этой зимой. Кинолента будет состоять из восьми эпизодов.