Тину Канделаки назначили исполняющей обязанности директора ТНТ. Об этом со ссылкой на сообщение «Газпром-медиа» написал ТАСС.

Канделаки сменит Романа Петренко, который решил покинуть пост директора телеканала. Петренко продолжит работу в «Газпром-медиа» на должности советника гендиректора.

«Я уже несколько месяцев работаю с командой ТНТ, и для меня большая честь и профессиональный вызов принять управление каналом от одного из создателей развлекательного телевидения страны Романа Петренко», — заявила Канделаки.

При Петренко на ТНТ появились такие успешные проекты, как Comedy Club, «Наша Russia», «Реальные пацаны», «Универ», «Интерны», «Полицейский с Рублевки» и другие.

Глава холдинга Александр Жаров отметил, что у Канделаки есть все компетенции и опыт, чтобы достичь поставленных целей.

Канделаки является заместителем гендиректора «Газпром-медиа». В сентябре 2021 года ее также назначили управляющим директором «Газпром-медиа — Развлекательное телевидение», в этой должности она курирует телеканалы «Пятница!», ТНТ, ТВ-3 и другие. Перед этим Канделаки занимала пост генерального продюсера телеканала «Матч ТВ».

Ранее Канделаки высказалась о ситуации на Олимпиаде в Пекине, где американский журналист спросил российского лыжника Александра Большунова о допинге, писал RT.