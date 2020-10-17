Тиньков рассказал о самочувствии после трансплантации костного мозга

Он уточнил, что с момента операции прошло 100 дней, и впереди еще такой же период восстановления.

«Впереди еще важные 100 дней, как говорят врачи», — добавил Тиньков.

Также он поблагодарил немку, которая стала его донором.

По данным ИА «Невские новости», бизнесмену в июле делали операцию по трансплантации костного мозга. Известно, что она была проведена без хирургического вмешательства: с помощью переливания крови.

Тиньков отметил, что в России очень мало доноров костного мозга по сравнению с другими странами и пообещал, что создаст фонд в этой сфере.

Сайт «Утро.ру» сообщил, что в марте этого года Тиньков рассказал о своем заболевании. У него диагностировали острую форму лейкемии. Бизнесмен уточнил, что в болезни стало известно еще в октябре 2019 года. К тому моменту он уже успел пройти несколько курсов химиотерапии. Тиньков добавил, что долго не хотел афишировать то, что с ним произошло.