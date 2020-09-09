Тиньков рассказал, что чувствует после пересадки костного мозга

Бизнесмен, основатель группы «Тинькофф» Олег Тиньков рассказал о своем самочувствии после пересадки костного мозга. Он отметил, что чувствует себя хорошо и продолжает создавать фонд в сфере донорства.

Об этом бизнесмен рассказал в своем Instagram.

В марте 2020 года Тиньков заявил, что у него диагностировали острую форму лейкемии. В конце июня он рассказал, что продолжает сражаться с болезнью и готовится к пересадке костного мозга. В июле он отметил, что планирует создать фонд для борьбы с раком крови и популяризации донорства в России.

В посте Тиньков рассказал, что с момента операции прошло ровно два месяца. Он отметил, что врачи считают самыми опасными первые 100 дней после пересадки. Еще 100 дней риск остается большим.

«Самочувствие хорошее, бывали разные дни, но в целом... спасибо Богу за все. Продолжаем работать над Фондом семьи Тиньковых», — написал бизнесмен.

Он рассказал, что скорее всего создаст целевой фонд, который будет заниматься фундаментальными проблемами. В их числе — изменение российского законодательства о трансплантологии, реклама необходимости становиться донором стволовых клеток, а также обучение специалистов и их стажировка в разных странах.

Тиньков подчеркнул, что фонд не будет работать напрямую с пациентами — так он смог бы спасти сотни жизней. В планах бизнесмена сделать так, чтобы организация смогла спасать сразу тысячи.

«Есть понимание, что из-за несовершенства законодательной базы, боязни донорства и необученных гематологов, и старых протоколов лечения в России умирает 3000-5000 тысяч людей, которые могли бы жить. На этом пока и сосредоточимся», — написал он.