Тина Канделаки прокомментировала «отречение» герцогов Сассекских

Канделаки заявила, что герцоги совершили правильный поступок. Все хотят простого человеческого счастья.

«На этом фоне принц Гарри, выбравший любовь вместо роли пятого в очереди наследника на престол, заслуживает большого уважения. Это настоящий сын своей матери. Если у принцессы Дианы не получилось стать счастливой — просто счастливой женщиной, — то, возможно, это получится у Гарри, тоже выбравшего простую человеческую жизнь взамен жизни королевской», — написала телеведущая в своей соцсети.

Канделаки считает, что СМИ специально стравили между собой Меган Маркл и Кейт Миддлтон, из-за чего герцоги Сассекские и решили выйти из этой гонки за престол, так как их не интересует «трата жизни вхолостую».