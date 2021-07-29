Тина Кандалаки прокомментировала конфликт Губерниева и Бузовой. Видео

В разговоре с генеральным продюсером федерального спортивного телеканала «Матч ТВ» Тиной Канделаки блогер Надежда Стрелец заявила, что, глядя на конфликт певицы Ольги Бузовой и телеведущего Дмитрия Губерниева, у нее появилось ощущение, что это была задумка редактора.

Надежда Стрелец уточнила, что сейчас появился социальный тренд «мочить» Бузову и все считают своим долгом подчеркнуть, что она девушка не выдающихся интеллектуальных способностей. Но в случае с Дмитрием Губрениевым, ей показалось, что он готовился к выпаду.

Тина Канделаки ей ответила, что такой задумки редактора по определению не могло быть.

«Потому что тогда уровень цензуры должен быть просто тотальным. То есть, Губрениев должен сидеть жестко „на ухе“, каждый вопрос, который Губерниев произносит должен быть кем-то утвержден. Тогда это тотальный контроль над тем, что говорят наши ведущие», — подчеркнула глава спортивного телеканала.

По ее мнению, дело не в тренде «мочить» Бузову. Как всегда, есть социальное раздвоение общества. Есть те, кто восхищается достижениями «девчонки из соседнего подъезда», которая всего добилась сама. И есть те, кому она не нравится. По своим ощущениям, Канделаки сообщила, что Ольга Бузова с начала своей карьеры провела большую работу над собой, став номером один в масс-культуре.

Случившееся в прямом эфире 14 июня она оценила так: «Они с Димой в разных лигах, он король прямого эфира и эпатажа в хорошем смысле этого слова, он очень интерактивен. Бузова давно не так активна. Она растерялась, но очень быстро собралась. Я не вижу прецедента в этой истории с точки зрения негатива».

На вопрос Надежды Стрелец, насколько этично было поведение спортивного комментатора, Тина Канделаки заявила, что сейчас этика в медиапространстве отсутствуют. Правил больше нет, с появлением интернета они размылись.

«Этический момент — это вопрос силы воли и воспитания, характера и желания проявить себя», — заявила она.

Во время прямого эфира, посвященного российскому футболу, Дмитрий Губерниев довел Ольгу Бузову до слез. Певица попросила ее не перебивать, комментатор в ответ поинтересовался, давно ли она перестала пить коньяк по утрам.