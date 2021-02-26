Тимур Родригез признался, что Comedy Club мешал ему строить карьеру певца

Певец и шоумен Тимур Родригез однажды осознал, что больше не хочет быть стендап-артистом. Тогда-то он и решил уйти из Comedy Club, чтобы построить карьеру певца. Признание музыкант сделал во время YouTube-шоу «Говорящие головы», сообщил сайт kp.ru.

Однако юмористическое прошлое еще долго его преследовало.

«Я просто поначалу очень хотел дистанцироваться от Comedy, чтобы сконцентрировать внимание людей на том, что именно я еще могу, кроме него. Но в силу того, что огромное количество зрителей меня узнало благодаря проекту, я не могу эту часть своей жизни вымарать из биографии», — сказал Родригез.

Даже во время выступлений в шоу он в первую очередь хотел показать себя как певец. Эта сфера ему все же была намного ближе, признал Родригез.

«Я гораздо сложнее, чем тот молодой парень, которого видели на сцене», — заявил он.

Некоторое время спустя поклонники также начали говорить, что шоумену пора посвятить себя музыке. Изначально Родригез приехал покорять Москву, чтобы прославиться именно на музыкальном поприще.

Тимур Родригез начал профессиональную карьеру с телевидения. Он выиграл конкурс и получил должность ведущего на канале «MTV Россия». Известность ему принес проект Comedy Club, в котором он играл с 2005 по 2008 год. В прошлом Родригез также был участником КВН. После юмористических проектов он приступил к музыкальной карьере: записывал песни и снимал видеоклипы.