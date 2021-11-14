Тимур Родригез объявил награду в 1 млн рублей за информацию о краже в его доме в Подмосковье

Российский шоумен Тимур Родригез заявил, что заплатит 1 миллион рублей за информацию о краже в его доме в Подмосковье. Видеообращение он опубликовал у себя в Instagram.

Родригез отметил, что не хотел придавать это огласке, но так как информация попала в СМИ, он решил это прокомментировать.

«Да, действительно, с моей семьей произошло ужасное событие. Наш дом ограбили, унесли деньги и ценности, и определенные обстоятельства говорят о том, что преступники действовали по наводке, что вдвойне обидно», — сказал он.

По его словам, самым ужасным для него стало то, что среди похищенных вещей находилось кольцо, которое он подарил супруге, когда делал ей предложение. Шоумен подчеркнул, что, в принципе, все похищенные вещи были важны не из-за их стоимости, а из-за того, что они дороги как память о важных для его семьи событиях.

Родригез уточнил, что по факту случившегося уже возбуждено уголовное дело и его интересы представляет профессиональная команда адвоката Сергея Жорина. Однако, понимая, как важно время в расследовании подобных преступлений, он решил пойти на еще одну меру.

«Я объявляю вознаграждение в размере одного миллиона рублей за информацию, которая поможет вернуть похищенное», — сказал артист, уточнив, что сведения можно отправлять на почту Жорина, которую он указал в этом посте.

По данным Telegram-канала Mash, нападение на дом в деревне Глухово произошло, когда Родригез вместе с семьей был в Италии. По предварительным данным, злоумышленники отжали дверь на террасе на первом этаже здания и вынесли почти 45 000 долларов, 400 000 рублей и драгоценности.