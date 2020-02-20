Тимур Еремеев прокомментировал свое возможное назначение на роль ведущего шоу «На самом деле»

Еремеев прокомментировал предположения о его назначении.

«Пока не слышал», — приводит слова Тимура сайт «Дни.ру».

Один из участников массовки популярного шоу «На самом деле» рассказал, что Тимур Еремеев заменит Шепелева. Официально эта информация не подтверждена.