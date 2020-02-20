20 февраля 2020, 13:01
Тимур Еремеев прокомментировал свое возможное назначение на роль ведущего шоу «На самом деле»
В Сети появились слухи о том, что Тимур Еремеев станет ведущим скандального шоу на Первом канале «На самом деле». Ранее эту должность занимал Дмитрий Шепелев. Об этом написал «Вокруг ТВ».
Еремеев прокомментировал предположения о его назначении.
«Пока не слышал», — приводит слова Тимура сайт «Дни.ру».
Один из участников массовки популярного шоу «На самом деле» рассказал, что Тимур Еремеев заменит Шепелева. Официально эта информация не подтверждена.