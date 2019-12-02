Тимур Батрутдинов назвал главную проблему российских женщин

«Я бы не назвал это проблемой, но многие девушки меркантильны. И это может быть не явно и не сразу видно, но как только начинается у меня общение с девушкой с намеком, на третий день она уже просит денег, чтобы я решил ее проблемы, закрыл долги. Я не жадничаю, но свою функцию в этом союзе я понимаю быстро», — признался Батрутдинов.

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Артист признался, что самой большой суммой, которую у него просили после недолгого знакомства, были 100 тысяч рублей.

«Я так чувствую, что после этого интервью посыпятся сообщения: „А мне соточку? А мне говорил, что денег нет!“», — пошутил Батрутдинов.

Кроме того, комик рассказал про участие в проекте «План Б», в котором он вместе певицей и телеведущей Ольгой Бузовой ищет вторую половинку.