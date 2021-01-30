Times рассказала о роскошной недвижимости Абрамовича

Журналисты провели собственное расследование и выяснили, что крупнейшим владением Абрамовича является роскошный особняк, который находится на самой богатой улице Лондона — Кенсингтон Палас Гарденс. По оценке издания, его стоимость составляет порядка 125 миллионов фунтов стерлингов. Абрамовичу также принадлежит квартира в престижном районе Челси. По данным Times, бизнесмен приобрел ее в 2017 году, апартаменты со спортзалом и винным погребом обошлись ему в 8,75 миллиона фунтов. Абрамовичу якобы принадлежит и индийский ресторан Dip In Brilliant, о чем прежде не сообщалось. В 2018 году бизнесмен приобрел на свое имя трехэтажный пентхаус за 22 миллиона.

Абрамовичу принадлежали еще три объекта с видом на Темзу, которые оценили в 25 миллионов фунтов. Однако бизнесмен уже продал их.

Депутаты в Британии ранее призвали власти ввести санкции против российских бизнесменов, в том числе против Абрамовича. В прошлом году предпринимателя включили в рейтинг 20 богатейших жителей Соединенного Королевства.