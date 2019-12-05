Тимберлейк собрал миллион лайков за трогательные извинения перед женой

Американский певец и актер Джастин Тимберлейк публично извинился перед своей женой Джессикой Бил за видео и фотографии с другой женщиной. Он заверил, что между ним и актрисой Алишей Уэйнрайт ничего не было, но все равно выразил сожаление.

«Буду предельно честным: ничего между мной и моей коллегой по съемочной площадке не было. Я слишком много выпил в ту ночь и очень жалею о своем поведении. Это не тот пример, который я хочу демонстрировать своему сыну. Я прошу прощения у своей потрясающей жены и у всей своей семьи за то, что им пришлось оказаться в этой ситуации, и хочу быть лучшим мужем и отцом, насколько я вообще на это способен», — написал Тимберлейк в Instagram.

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Актер выразил надежду, что продолжит работу над фильмом «Палмер» — том самом, в котором снимается с Уэйнрайт. Он также пожелал, чтобы люди поскорее увидели эту кинокартину.

Пользователи поддержали Тимберлейка. Его трогательный пост собрал почти миллион лайков и сотни комментариев. Впрочем и до него анонимные источники рассказывали разным изданиям, что между Тимберлейком и Уэйнрайт ничего нет.

Фотографии с Уэйнрайт появились в ноябре. СМИ запечатлели момент, как Тимберлйек гладит актрису по коленке, на другом снимке они держатся за руки.