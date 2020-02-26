Тимати закрыл аккаунт в Instagram из-за обвинений в нацизме

Участник группы Black Star (одноименной лейблу Тимати в России) Талиб Квели в Twitter обвинил Тимати в нацистских убеждениях из-за кадра из фильма «Гитлер капут!», где рэпер сидит на фоне свастики.

Русскоязычные пользователи отреагировали с юмором на нападки американца. Однако свой аккаунт в Instagram Тимати сделал закрытым.

Отмечается, что до обвинений в адрес Тимати Квели спорил на тему расизма с россиянами. Он утверждал, что «только белый расист будет отрицать существование белых привилегий».