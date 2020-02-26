26 февраля 2020, 18:07
Тимати закрыл аккаунт в Instagram из-за обвинений в нацизме
Американский рэпер Талиб Квели обвинил российского коллегу Тимати в нацизме. Звезда русского рэпа в ответ закрыл свой аккаунт для не подписанных на него пользователей. Об этом сообщила «Газета.ru».
Участник группы Black Star (одноименной лейблу Тимати в России) Талиб Квели в Twitter обвинил Тимати в нацистских убеждениях из-за кадра из фильма «Гитлер капут!», где рэпер сидит на фоне свастики.
Русскоязычные пользователи отреагировали с юмором на нападки американца. Однако свой аккаунт в Instagram Тимати сделал закрытым.
Отмечается, что до обвинений в адрес Тимати Квели спорил на тему расизма с россиянами. Он утверждал, что «только белый расист будет отрицать существование белых привилегий».