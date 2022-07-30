Тимати заявил о покупке всех активов сети кофеен Starbucks

Рэпер Тимати и ресторатор Антон Пинский стали полноценными владельцами сети кофеен Starbucks. Радостной новостью в своем Instagram* поделился музыкальный исполнитель.

«Теперь официально, все активы сети Starbucks приобретены и находятся под нашим с Антоном Пинским трепетным руководством», — написал Тимати. Он добавил, что «чудовищных» ребрендингов не будет. Вместе с тем он предложил подписчикам поучаствовать в разработке нового логотипа и названия заведения.

«Мы не разочаруем многомиллионную армию любителей кофе <…> Открытие в августе, наберитесь терпения», — анонсировал начало работы Тимати.

Планы по покупке активов Starbucks две недели назад озвучил Антон Пинский. Кроме Тимати, партнером ресторатора станет компания «Синдика», с которой он уже сотрудничает. Пинский сообщал, что речь идет о приобретении около 130 заведений.

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