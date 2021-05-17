Тимати «высмеял» фильм своей экс-возлюбленной Анастасии Решетовой

Рэпер Тимати завуалировано высмеял фильм своей бывшей возлюбленной Анастасии Решетовой. В начале мая модель опубликовала короткий метр под названием «Монолог», в нем девушка рассказала о трудном детстве, бывшей любви и тяжелом расставании.

Тимати на своей странице в Instagram выложил ролик, в котором вытирает слезы. «Когда посмотрел грустный фильм в интернете», — подписал пост рэпер.

В ролике Тимати вытирает слезы, затем гример промокает ему лицо салфеткой. После этого артист говорит, глядя в камеру, что «настоящий джигит не плачет, у него просто глаза потеют».

В этом посте подписчики увидели тонкую шутку над фильмом его бывшей возлюбленной. Некоторые такой юмор понравился.

«Посмотрел, как Настенька плакала, и сам приуныл», «Когда посмотрел монолог Решетовой», писали фанаты. Но большая часть аудитории все-таки осудила поведение Тимати.

«А там ведь реально было над чем всплакнуть», «Мать его ребенка поделилась сокровенным, своей болью, а он глумится», «Настоящий Джигит не стебал бы свою бывшую любимую и мать своего ребенка», — отметили поклонники.

В сентябре 2020 года Анастасия Решетова объявила о том, что расстается с Тимати. В октябре 2019 года у пары родился сын, которого назвали Ратмир. Вместе Решетова и Тимати были шесть лет.