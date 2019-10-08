Тимати выиграл суд с L’One

Мещанский районный суд отказал в удовлетворении иска рэпера Левану Горозии (L’One), поданного в отношении музыкального лейбла Black Star, его совладельца Тимура Юнусова (Тимати) и гендиректору Павлу Курьянову (Пашу) о защите авторских прав.

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Соответствующее решение опубликовано на сайте суда. Компания Black Star сохранила за собой права на использование клипов, музыке, текстов и товарного знака L’One.

Истец считает, что его договор с лейблом носил агентский характер. Деньги на все, что приобретала компания в интересах Горозии, выделялись из средств, полученных за его творчество. Поэтому настаивала на возвращении фонограмм, текстов и клипов на 158 композиций.

Защита ответчика сообщила, что соглашение предусматривало отчуждение исключительных прав. Горозия семь лет получал достойный процент, но своих денег не вкладывал.

После ухода L’One из Black Star в марте, исполнитель пожаловался, что лейбл запрещает ему выступать под этим именем и не дает выступать с концертами.

Тимати ответил, что таковы подписанные рэпером условия контракта.