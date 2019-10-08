Тимати выиграл суд с L’One
Рэпер L’One прокомментировал повышенное внимание к его персонеПодробнее
Соответствующее решение опубликовано на сайте суда. Компания Black Star сохранила за собой права на использование клипов, музыке, текстов и товарного знака L’One.
Истец считает, что его договор с лейблом носил агентский характер. Деньги на все, что приобретала компания в интересах Горозии, выделялись из средств, полученных за его творчество. Поэтому настаивала на возвращении фонограмм, текстов и клипов на 158 композиций.
Защита ответчика сообщила, что соглашение предусматривало отчуждение исключительных прав. Горозия семь лет получал достойный процент, но своих денег не вкладывал.
После ухода L’One из Black Star в марте, исполнитель пожаловался, что лейбл запрещает ему выступать под этим именем и не дает выступать с концертами.
Тимати ответил, что таковы подписанные рэпером условия контракта.