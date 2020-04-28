Тимати вернулся к Алексе для съемок нового клипа

По сюжету музыкального клипа Тимати и Алекса стали семейной парой, которая живет в съемной квартире. Спустя некоторое время жена решает уйти от мужа, а тот устраивается мойщиком автомобилей. Авторы предположили, что такая работа должна стать наказанием за самоуверенность героя.

Позже в видеоролике певец и музыкант Григорий Лепс дает важные советы персонажу Тимати.