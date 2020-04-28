28 апреля 2020, 13:38
Тимати вернулся к Алексе для съемок нового клипа
Российский хип-хоп исполнитель Тимати и его экс-возлюбленная певица Алекса встретились на съемках клипа «С чистого листа». После долгого молчания бывшая пара показала зрителям супружеские отношения. Об этом сообщило ИА Nation News.
По сюжету музыкального клипа Тимати и Алекса стали семейной парой, которая живет в съемной квартире. Спустя некоторое время жена решает уйти от мужа, а тот устраивается мойщиком автомобилей. Авторы предположили, что такая работа должна стать наказанием за самоуверенность героя.
Позже в видеоролике певец и музыкант Григорий Лепс дает важные советы персонажу Тимати.