Тимати увидел знак за день до рождения сына

«Я не суеверный человек, но с возрастом стал больше обращать внимание на знаки. Внимательнее, что ли, стал… Порой вижу то, на чем раньше не заострил бы внимание», — рассказал певец.

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Мистический знак Тимати заметил за день до рождения ребенка. Он включил студийную лампу и обнаружил, что воск принял необычную форму. Музыкальный исполнитель увидел внутри четкие очертания длинноногой сидящей женщины с новорожденным на руках.

Вскоре Тимати приступил к вечерней студийной сессии. Однако спустя несколько часов ему позвонили и рассказали, что воды отошли. Певец выехал в роддом, а через 16 часов на свет появился его второй ребенок.

Первая «вице-мисс Россия» 2014 года Анастасия Решетова родила сына 16 октября. Его назвали Ратмиром в честь погибшего 12 лет назад друга Тимати. Наследник появился на свет в одном из престижных роддомов Москвы. В палате находились Тимати, его мать Симона Юнусова и фотограф.

Для Тимати это уже второй ребенок. Он еще воспитывает пятилетнюю дочь Алису, которую родила вторая «вице-мисс России» 2012 года Алена Шишкова.