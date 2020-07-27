Тимати ушел из Black Star. Он владел им 14 лет

Бизнесмен и рэпер Тимати решил закончить отношения с лейблом Black Star, который создал 14 лет назад. Но пообещал поклонникам выпустить «сольник» в конце сентября.

«У меня большие самостоятельные планы. А на многие ваши вопросы ответит мои альбом в конце сентября», — написал Тимати в своем Instagram.

Он поблагодарил своих партнеров за совместную работу. Рэпер отметил, что его соратники в бизнесе хотят сделать компанию Black Star большим игроком на рынке, как Amazon или Google. При этом Тимати близка концепция ведения бизнеса по примеру Илона Маска.

Тимати также добавил, что давно хотел начать с чистого листа. Но у артиста сохраняться учредительские доли в проектах «Блэк Стар Бурге», «Блэк Стар Картинг» и «Блэк Стар Карвош». А компании «12 Барбершоп и Тату», «13 Бьюти» и «Блэк Стар Фитнес» остаются под руководством Тимати.

Ранее рэпер ответил телеведущей Ксении Собчак на ее неудачную шутку об изнасиловании певца Стаса Костюшкина. Тимати назвал журналистку «животным» и сравнил ее с Бабой Ягой. Не так давно артист вместе с рэпером Джиганом и тиктокером Даней Милохиным выпустил новый клип.