Тимати стал жертвой пранкеров в собственной бургерной в США

Российский рэпер и продюсер Тимати стал жертвой пранкеров в своей же бургерной в Лос-Анджелесе. Розыгрыш организовал его бизнес-партнер. Видео музыкант разместил на своем профиле в Instagram.

На видео можно увидеть, как в заведение врываются вооруженные люди в форме и масках, приказывая посетителям лечь на пол. Затем они сказали, что якобы обнаружили в сумке музыканта оружие и деньги.

По словам рэпера, он не сразу понял, что происходит, отметив при этом, что в Соединенных Штатах такие вещи случаются часто, и в такие моменты лучше «не дергаться».

Вскоре выяснилось, что, по признанию «спецслужб», это был просто розыгрыш. Среди его организаторов также оказался пранкер Виталий Здоровецкий.

«Виталий, дорогой мой, приезжай в Москву, я тебе тут такой пранк устроил бы… ты на третьи сутки только понял бы, что мы шутим», — пригрозил Тимати.