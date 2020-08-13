Тимати снимется в рекламе «Башспирта»

«Скрытая реклама» алкогольной продукции Башкирии появится в федеральном клипе. В нем снимутся Тимати и Алишер, известный под псевдонимом Моргенштерн. Причем последний — коренной житель Уфы.

«Для продвижения обновленной продукции на федеральном рынке нам интересны современные, экономичные каналы. Совместный хит Моргенштерна и федеральной рэп-звезды Тимати точно „прогремит“, никого не оставив равнодушным», — сообщил сайт РБК со ссылкой на пресс-службу «Башспирта».

По условиям, компания-победитель должна сама договориться с исполнителями. Съемки клипа начнутся в августе. Сам рекламный ролик выйдет в октябре.

Начальное предложение по контракту составляло 8,1 миллиона рублей. Организаторы аукциона выбрали победителя по принципу предложенной наименьшей цены — 6,48 миллиона рублей. Дисконт составил около 20% от суммы.

Ранее алкогольная компания Республики Башкортостан объявила тендер, с помощью которого искала подходящего рэпера для рекламы своей продукции. Условием было, чтобы видеоклипы рэпера набирали не менее 10 миллионов просмотров на YouTube.