    31 марта 2020, 14:15

    Тимати решил помочь Джигану

    Ольга Ситникова

    Российский хип-хоп исполнитель и предприниматель Тимати испугался за состояние рэпера Джигана. Он предложил бывшему подопечному руку помощи. Об этом сообщил сайт «Дни.ру».
    Тимати решил помочь Джигану

    На странице Джигана в Instgram появилась фотография Тимати, который словно рекламирует футболку с шутливой надписью.

    «Люблю тебя, мой брат!» — подписал публикацию рэпер.

    Тимати увидел пост и решил оставить под ним свой комментарий.

    «Джига, по-братски: у нас в 2020-м есть всего две темы — это COVID-19 и твой «Инстаграм», — заметил он.

    По словам хип-хоп исполнителя, сначала он смеялся над происходящим с Джиганом, а теперь серьезно обеспокоился.

    «Если тебе понадобится моя помощь, ты можешь на нее рассчитывать всегда», — подчеркнул Тимати.

    Ранее Джиган оказался в наркологической клинике Майами, но уже вернулся в семью.