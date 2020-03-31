31 марта 2020, 14:15
Тимати решил помочь Джигану
Российский хип-хоп исполнитель и предприниматель Тимати испугался за состояние рэпера Джигана. Он предложил бывшему подопечному руку помощи. Об этом сообщил сайт «Дни.ру».
На странице Джигана в Instgram появилась фотография Тимати, который словно рекламирует футболку с шутливой надписью.
«Люблю тебя, мой брат!» — подписал публикацию рэпер.
Тимати увидел пост и решил оставить под ним свой комментарий.
«Джига, по-братски: у нас в 2020-м есть всего две темы — это COVID-19 и твой «Инстаграм», — заметил он.
По словам хип-хоп исполнителя, сначала он смеялся над происходящим с Джиганом, а теперь серьезно обеспокоился.
«Если тебе понадобится моя помощь, ты можешь на нее рассчитывать всегда», — подчеркнул Тимати.
Ранее Джиган оказался в наркологической клинике Майами, но уже вернулся в семью.