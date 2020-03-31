Тимати решил помочь Джигану

На странице Джигана в Instgram появилась фотография Тимати, который словно рекламирует футболку с шутливой надписью.

«Люблю тебя, мой брат!» — подписал публикацию рэпер.

Тимати увидел пост и решил оставить под ним свой комментарий.

«Джига, по-братски: у нас в 2020-м есть всего две темы — это COVID-19 и твой «Инстаграм», — заметил он.

По словам хип-хоп исполнителя, сначала он смеялся над происходящим с Джиганом, а теперь серьезно обеспокоился.

«Если тебе понадобится моя помощь, ты можешь на нее рассчитывать всегда», — подчеркнул Тимати.

Ранее Джиган оказался в наркологической клинике Майами, но уже вернулся в семью.