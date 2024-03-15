Знаменитости 15 марта 2024, 17:18 Тимати проголосовал на выборах президента Тимати проголосовал на выборах президента России в Москве в электронном формате Bulkin Sergey/news.ru / Global Look Press

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Рэп-исполнитель Тимур Юнусов, более известный под псевдонимом Тимати, проголосовал на выборах президента России в электронном формате. Об этом сообщил Telegram-канал общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве.

«Я впервые в жизни голосовал онлайн через телефон! Это суперудобно», — заявил Тимати.

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Выборы президента России начались в пятницу, 15 марта. Они пройдут в течение трех дней. При этом жители 29 регионов получили возможность проголосовать дистанционно.

Ранее продюсер Яна Рудковская и фигурист Евгений Плющенко посетили избирательный участок в Одинцове вместе с детьми. Семья отметила, что уже в первый день голосования люди активно идут на выборы.