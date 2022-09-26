Тимати продал свою долю в Black Star Burger | 360°

Знаменитости 26 сентября 2022, 17:27 Поделиться Telegram

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Viber Тимати продал свою долю в Black Star Burger KP.RU: Тимати принял решение откзаться от своей доли в Black Star Burger за 70 млн руб РИА Новости

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Российский певец и бизнесмен Тимур Юнусов (Тимати) принял решение о продаже своей доли в Black Star Burger за 70 миллионов рублей. Об этом написал сайт kp.ru.

Журналисты выяснили, что его доля в компании «Блэк Стар Фудс» составляла всего 17%, а на днях он через суд избавился от этого бизнеса. Дело рассматривалось в Арбитражном суде Москвы.

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«Истец пояснил, что принял решение о выходе из ООО „Музыкальный лэйбл „Блэк Стар“, а также других компаний группы „Блэк Стар“ в связи с потерей интереса к их деятельности», — говорится в материалах дела.

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Новый совладелец бургерных Йоханн Рафаэль Совада должен выплатить Тимати семь миллионов рублей, поскольку год назад он заплатил ему лишь 63 из 70 обещанных миллионов. Суд также обязал Соваду возместить музыканту судебные расходы размером в шесть тысяч рублей.

Совладелец бизнеса, часть которого раньше принадлежала рэперу, также имеет шанс обжаловать судебное решение в течение ближайшего месяца.

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