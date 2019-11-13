Тимати потратил миллионы долларов на приглашение Джастина Бибера

На мероприятие Бибер приехал в сопровождении своей супруги, американской модели Хейли Болдуин. По информации издания, в бургерную девушка не заходила, так как Тимати оплатил присутствие только Джастина Бибера.

По информации Telegram-канала «Только никому», нужно заплатить несколько миллионов долларов, чтобы пригласить канадского певца на мероприятие для рекламы. Однако Джастин Бибер не всегда соглашается на подобные выходы даже за хорошее вознаграждение.