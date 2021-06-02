Тимати посвятил новый клип финалистке «Холостяка»
Рэпер Тимати выпустил новый клип «Падаем вместе». Видео посвящается финалистке шоу «Холостяк» Алисе Грабовой. Об этом сообщило ИА Nation News.
Клип был опубликован на YouTube-канале ТНТ. Тимати делал анонс видео, связанного с шоу, и зрители предположили, что там будет рассказываться об отношениях с победительницей сезона Екатериной Сафаровой.
Ранее рэпер Тимати завуалировано высмеял фильм своей бывшей девушки Анастасии Решетовой. В начале мая модель опубликовала короткий метр под названием «Монолог», в нем девушка рассказала о трудном детстве, бывшей любви и тяжелом расставании.
Тимати на своей странице в Instagram выложил ролик, в котором вытирает слезы. «Когда посмотрел грустный фильм в интернете», — подписал пост рэпер. В ролике Тимати вытирает слезы, затем гример промокает ему лицо салфеткой. После этого артист говорит, глядя в камеру, что «настоящий джигит не плачет, у него просто глаза потеют».
В этом посте подписчики увидели тонкую шутку над фильмом его бывшей возлюбленной. Некоторые такой юмор понравился.