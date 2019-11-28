Тимати показал ролик с разъяренным котом

Тимати не впервые демонстрирует своих питомцев публике. Отмечается, что два огромных кота живут в его доме почти год, но сварливый нрав животных ничуть не изменился.

Накануне Тимати признался, что несколько дней не обращал на кота внимания и забыл покормить его вечером. В итоге животное едва не вцепилось в хозяина когтями и зубами.

«Хусейн на меня обиделся из-за того, что я пару дней не обращал на него внимания и вечером забыл покормить. Дичь, но очень умная», — подписал исполнитель ролик в Instagram с котом, который пугающе шипит и ведет себя агрессивно.

Поклонники отреагировали на видео по-разному. Некоторым понравился независимый характер питомца, другие же ужаснулись, что такой агрессивный кот живет в одном доме с ребенком.

«Хусик Злой #»,"Опасно может откусить», «За ребенка не страшно с таким котом?», «Ничего себе зверюга обидчивая! Главное, чтобы не злопамятный и не мстительный», — прокомментировали поклонники.